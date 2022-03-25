ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1292 حالة فى قافلة طبية مجانية بقنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الغوصة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة فى كل التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة قد نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1292 حالة بواقع "389 أطفال، 286 باطنة، 280 رمد، 142 فم وأسنان، 99 نساء وتوليد، 58 جراحة، 38 تنظيم أسرة".

وأضاف الداودى بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ157 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين إذ شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 86 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيا فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين خصوصا الأولى بالرعاية منهم.