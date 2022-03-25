انقطاع المياه 10 ساعات عن مناطق بأسوان فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان اليوم الجمعة، أن الخدمة الانقطاع سيكون بالمناطق الآتية: (طريق السادات بالكامل، المحمودية بالكامل، الكرور بالكامل، المدينة الصناعية القديمة بالكامل، حى العقاد بالكامل، نجع المحطة بالكامل، منطقة الحميات والمسلة الناقصة بالكامل، مدينة ناصر والتأمين الأهلية ومناطق شارع شاى العروسة بالكامل، عمارات المقاولون العرب وما خلفها بالكامل، عمارات الوادى وما خلفها بالكامل، بازار الرفاعى وما خلفه بالكامل، حى الشروق وحى الرضوان بالكامل)، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 وحتى الساعة 8 من صباح اليوم التالى السبت غدا الموافق 26 مارس 2022. وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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