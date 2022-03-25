عودة أناكوندا بالعربي.. "هشام" بيربي تعابين فى بيته.. وهدفه دخول موسوعة جينيس

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انتشرت في مصر هوايات غريبة في هذه الأيام ومن بينها هواية تربية الثعابين والحيوانات الغريبة، لكننا اليوم أمام شخص يربي ثعبان من نوع "بورميس بايثون"، وهو نوع ضخم من الثعابين يصل طوله لأكثر من 6 متر، ويمتلك "هشام" إثنين من هذا النوع، ذكر وأنسى، يبغ طول كل منهم 4 أمتار.

دوت الخليج

وقدم موقع "دوت الخليج" بث مباشر مع هشام أحد مربي الثعابين والحيوانات الغريبة في مصر، ويقول هشام إنه منذ صغره وهو يعشق تربية الحيوانات والزواحف الغريبة، مشيراً إلى إنه ينوي فتح مزرعة لإستيراد وتصدير هذه الأنواع من الحيوانات والزواحف.

لماذا فضلت هذا النوع من الأفاعي؟

يقول هشام: لأن البايثون تتميز بجلد منقوش بشكل جميل ومعدل نموها سريع، وهي من افضل الاختيارات عند محبي تربية الافاعي الكبيرة الحجم لذلك يسهل بيعها أذا رغبت في بيعها، وتعتبر من اكبر الثعابين على وجه الارض،

بماذا تتميز؟

ويضيف هشام: هي قادرة على السباحة بمهارة وتستطيع ان تظل تحت الماء لمدة 30 دقيقة، وهي من آكلي اللحوم فهي تتغذى على الحيوانات الصغيرة والطيور، وليست مكلفة في غذئها فهي تأكل دجاجة كل أسبوع، وهي أنظف حيوان ممكن يتم تربيته ورائحته طيبة وفضلاتها تكون كل شهر فقط، بالإضافة أنها ليست سامة.

سبب انتشار فيديوهاتك على الفيس بوك؟

ويستطرد مربي الثعابين"في الأول كنت بنزل الفيديوهات بغرض الهزار، لكن اكتشفت أن الناس تبحث دائما على مشاهدة الأشياء الغريبة، ووجدت تفاعلات كبيرة معي، وكان عدد متابعي يزداد كل يوم، بعدها أصبحت أصور فيديوهات مختلفة وكل جديد بنزله عندي على الصفحة".

هي يشكل هذا النوع خطراً على البشر؟

ويستكمل هشام: الثعابين نوعين الأول سام والثاني عاصر، وهذا النوع عاصر، بمعنى أنه لا يلدغ وليس سام، لكنه يستطيع الالتفاف حول فريستة ويعصرها حتى تتكسر عظامها، لأنه يمتلك كتلة كبيرة وقوية من العضلات.

بماذا تنصح من يريد تربية الثعابين؟