/688069/الأمين-العام-للشيوخ-يستعرض-دور المجلس-وأهدافه-كأحد-غرفتى-البرلمان-المصري

على هامش مشاركته فى ختام فعاليات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي..

شارك المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، فى ختام اجتماعات جمعية أمناء عموم البرلمانات الوطنية فى مدينة بالى باندونيسيا، والمنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية ال (١٤٤) للاتحاد البرلمانى الدولى والتى تضم امناء عموم المجالس النيابية فى العالم و نوابهم.

دوت الخليج

اختيارهم والمهارات المطلوبه لمنصب الامين العام والدور المتوقع له فى القرن الواحد والعشرين

حيث دارت المناقشات عن دور امناء عموم البرلمانات وكيفيه اختيارهم والمهارات المطلوبه لمنصب الامين العام والدور المتوقع له فى القرن الواحد والعشرين.

وقد استعرض المستشار محمود عتمان، فى كلمته طبيعه العمل فى مجلس الشيوخ ودور المجلس والأهداف والمزايا التى يحققها كأحد غرفتى البرلمان المصرى.

واوضح طبيعه عمل واختصاصات الامين العام بالمجلس وعلاقه الامين العام بهيئه المكتب والاعضاء والعاملين بالامانه العامه للمجلس.

ولقد كان الاجتماع فرصه لتبادل الاراء وعرض الخبرات المختلفه للدول الاخرى.

و فى الختام قدم المستشار محمود عتمان هدية تذكارية لأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج.

وكان المستشار حنفي جبالي، ألقي كلمة البرلمان المصري، أمام الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، توجه الجمعة الماضية، إلى مدينة بالي الاندونيسية، على رأس وفد برلماني مصري، وذلك للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.