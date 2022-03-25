«بخاخة الربو تفطر»..بعد الهجوم عليها «الإفتاء»تحذف فتوى من صفحتها بـ «فيسبوك»

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حذفت دار الإفتاء المصرية، من على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، فتوى متعلقة بحكم استعمال بخاخة الربو، في نهار رمضان، بعد هجوم شديد من المتابعين.

دوت الخليج

هجوم شديد من رواد سوشيال ميديا يجبر "الإفتاء" على حذف فتوى من صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"

وأكدت دار الإفتاء خلال المنشور، الذي حذفته بعد ساعات من نشره، أن استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان يبطل الصيام، ما أثار استياء الكثير من متابعتي التواصل الاجتماعي.

بخاخة الربو تفطر

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الذي يبطل الصيام هو أي شئ يصل إلى جوف الصائم، أما بخاخة الربو فهي تصل إلى الصدر، وهذا الأمر لا يبطل الصيام.

واضطرت دار الإفتاء المصرية، إلى حذف الفتوى من على صفحتها بعد الهجوم الشديد من المتابعين على صفحته بـ "فيسبوك".

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، الموافق الأول من أبريل، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).