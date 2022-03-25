/688062/الكرملين-طرد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-لن-يكون-مؤثر

صرحت الرئاسة الروسية، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة بثتها قناة سكاى نيوز، أن استراتيجية الولايات المتحدة لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا.

تصريحات الرئاسة الروسية اليوم الجمعة

وأضافت الرئاسية الروسية أن السلطات الروسية سوف تعمل على بناء سياسات جديدة فى كافة المجالات، وذلك نظرا لما حدث من إفساد لجميع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ولفتت الى أن الاحتمال المتعلق بإعادة العلاقات بين الدول الغربية والدولة الروسية يبقى واردا، مشيرا إلى أن الجيش الروسى سوف يقوم بتقديم مقترحات للرئيس الروسى بشأن السبل الأفضل فى الرد على قرار حلف الناتو بتعزيز جناحه الشرقى.

وشددت الرئاسة الروسية على ضرورة الدفع بعملة الروبل فى مقابل الحصول على الغاز الروسى، وذلك عقب رفض الدول الأوروبية لهذا المقترح.

وتابعت أن طرد روسيا من مجموعة العشرين لن يكون شئ مؤثرا، مؤكدة على أنه يوجد عدد كبير من الدول التى تقوم بإتباع نهجا رصينا تجاه الدولة الروسية ولا تحرق جسورها معنا.

واكدت الرئاسة الروسية على أن حديث الولايات المتحدة بشأن احتمالية استخدام روسيا لأسلحة كيمائية فى الأراضى الأوكرانية هو مجرد تكنيك من أجل صرف الانتباه عن أى أسئلة تزعجها.

زيارة رئيس الولايات المتحدة بايدن الى بولندا اليوم الجمعة

جدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يتوجه اليوم الجمعة الى مدينة بولندية تقع قريبة من الحدود الأوكرانية، وسوف تشمل هذه الزيارة اطلاع الرئيس الأمريكى على أوضاع وأحوال اللاجئين الفارين من الأراضى الأوكرانية، بالأضافة الى لقاءه الذى من المقرر أن ينعقد اليوم مع عسكريين أميريكيين فى الجناح الشرقى لحلف الناتو.