بعد 12 سنة.. مراحل تطور الكبير وأحداث مفاجئة في الموسم السادس

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يواصل الفنان أحمد مكي وفريق عمل مسلسله الكبير أوي 6 المقرر أن ينافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، تصوير المشاهد المتبقية.

دوت الخليج يرصد مراحل تطور مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 6 رمضان 2022

يعود الفنان أحمد مكي لشخصيته الكوميدية الشهيرة الكبير بعد سنوات طويلة من الغياب، ليشهد تطور كبير خلال العمل الذي سيعرض عبر شاشة قناة on الفضائية حصريًا.

ويشهد العمل تغيير كبير على مستوى طاقم المسلسل، حيث يغيب مجموعة من نجوم المسلسل في المواسم الأخيرة، بجانب عودة لبعض الشخصيات بالإضافة إلى ظهور وجوه جديدة ظهرت بالإعلان الدعائي الذي طرحته الشركة المنتجة.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ومن جانبه يعود الفنان هشام إسماعيل لتقديم شخصية “فزاع” والذي يقدم دور الذراع الأيمن لشخصية الكبير ولكن يشهد العمل غياب أحمد فتحي الذي كان يجسد شخصية بعزق خلال الأحداث، ومازال يتواجد الفنان بيومي فؤاد في شخصية الدكتور ربيع، وليلى عز العرب في دور والدة الكبير وجوني، ومحمد سلام في شخصية هجرس، وحسين أبو حجاج في شخصية الخفير أشرف.

وبعد انسحاب الفنانة دنيا سمير غانم عن شخصية هدية زوجة الكبير، يظهر أحمد مكي يتزوج بعدها من فتاة أخرى وهي رحمة أحمد ومن ضمن الوجوه الجديدة التي تطرأ على المسلسل مصطفى غريب وسماء إبراهيم، بجانب الطفل يوسف صلاح الذي يظهر في شخصية ابن حزلقوم.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

وجاء في البرومو الخاص بمسلسل الكبير أوي 6 تغير كبير لأبطال العمل الأساسيين الكبير الذي يتزوج من امرأة أخرى، وجوني الذي يظهر بوزن زائد على عكس شخصتيه في المواسم السابق حيث كان يتميز بجسم رياضي وحزلقوم الذي ينجب ابن.

يشار أن مسلسل الكبير أوي 6 من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار محمد عز الدين ومصطفى صقر والإنتاج لـ تامر مرسي، والإخراج لـ أحمد الجندي ويضم في بطولته كلا من أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب ورحمة أحمد.

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جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل الكبير أوي كان قد عرض قبل 12 عام وبالأخص سنة 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها حيث أصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها بالموسم الرمضاني من كل عام، واستمرت نجاح سلسلة الكبير أوي لأربعة أعوام بعدها على التوالي 2011، و2013، و2014، و2015.

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي حول عمدة قرية "المزاريطة" وهو الفنان أحمد مكي الذي اكتشف وجود شقيقين توأم له جوني وحزلقوم وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الأحداث.

ويشهد مسلسل الكبير أوي 6 مشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال ونرمين الفقي حيث تظهرن كل واحدة في حلقتين من العمل.