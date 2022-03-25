/688060/عمدة-نجريج-اللاعيبة-النهاردة-قادرة-تفرح-100-مليون-مصرى-ومحمد-صلاح-هيسجل-هدفين

كشف ماهر شتيه عمدة قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، مسقط راس اللاعب العالمى محمد صلاح، عن توقعاته فى مباراة اليوم بين المنتخب المصرى والسنغال، والمقامة باستاد القاهرة فى التساعة مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج "، أنه متفائل بمباراة اليوم خاصة انه يتابع المباراة فى ستاد القاهرة اليوم كما تابعها فى مباراة مصر والجزائر عام ٨٩، ومصر والكونغو المؤهلة لكاس العالم عام ٢٠١٨، لافتا أنه يتمنى الفوز بهدفين او ثلاثة اهداف كى يرتاح المنتخب فى المباراة الثانية، وسوف يسافر الى السنغال لتشجيع الفريق فى حال إن كانت النتيجة جيدة .

وتابع " شتيه " حديثه، أنه يتوقع إحراز محمد صلاح هدفين فى مباراة اليوم لأن الامل فيه كبير كما كان فى عام 2018، مشيرا إلى أنه اليوم يقود الفريق نحو الفوز وهو " قدها" كى يسعد المصريين، بالمشاركة فى كأس العالم .

وعن توقعاته بتشكيل الفريق، أوضح، أنه غير مهم الاسماء لان المصريين جميعهم سوف يقفون خلف منتخبهم ويشجعوهم حتى وإن كانوا غير مقتنعين ببعض الأسماء، لافتا انه يتمنى الفوز بأداء عالى ومتميز .

أجواء استاد القاهرة

أما عن الاجواء داخل الأستاد، اضاف، ان الاجواء رائعة وحماسية حيث ان الجماهير ترفع علم مصر وتتغنى بالاغانى الوطنية والداعمة للمنتخب المصرى، وان شاء الله يكلل كل ذلك بالفوز فى المباراة، مؤكدا أنه لايوجد اى شىء يسعد الشعب المصرى غير مباراة كرة قدم .

واختتم عمدة نجريج حديثه برسالة يوجهها للاعبى المنتخب المصرى، امانة فى رقبتكم فرحة 100 مليون مواطن مصرى، حققوا النصر اليوم كى تشاركوا فى كأس العالم، لافتا ان كاس العالم مختلف لانه فى قطر وتستطيع الجماهير السفر بسهولة وحضور المباريات .

وتقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.