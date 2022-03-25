مصر بالقميص الأحمر والشورت الأسود بالقاهرة في تصفيات كأس العالم

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يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة اليوم أمام السنغال، بالقميص الأحمر والشورت الأسود، والجورب الأبيض، خلال ذهاب دور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

طاقم منتخب مصر امام السنغال

واسفر الإجتماع الفني الخاص بالمباراة بين مصر والسنغال، على ارتداء المنتخب الوطني بأرتداء الزي الرسمي للفراعنة أمام أسود التيرنجا، كمستضيف وصاحب الأرض في اللقاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسنغال في التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي، فيما يكون الإياب في الثلاثاء المقبل بالسنغال.

موعد مباراة مصر والسنغال

يبحث المنتخب الوطني اليوم عن تحقيق الفوز بنتيجة إيجابية، قبل السفر للسنغال، وحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، ليحصدها الفراعنة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخة.

وعقد صباح أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بمباراة منتخب مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 ، والمقرر لها تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

أقيم الاجتماع بحضور، جمال علام رئيس الإتحاد، ونائبه خالد الدرندلي، وليد العطار المدير التنفيذي ، والمستشار محمد الماشطة، وليد مهدي مدير المباريات، حمادة زاهر مدير التسويق، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وشهد الاتحاد المصري لكرة القدم ، مؤخرا سلسلة من الاجتماعات لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية.

قائمة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال:

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.