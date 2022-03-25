/688052/خاص-متولي-السيد-عن-مسلسل-الكبير-أوي-6-كنت-بشوفه-كمشاهد-ومتوقعتش-إني-أشارك-فيه

انضم الفنان الشاب متولى السيد، لأبطال مسلسل «الكبير أوي» في موسمه السادس، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 بعد غيابه لفترة طويلة منذ آخر موسم قدمه في 2015.

دوت الخليجيرصد تصريحات الفنان متولي السيد عن مشاركته في مسلسل الكبير

تواصل موقع دوت الخليج مع الفنان متولي السيد ليروي كواليس مشاركته في مسلسل «الكبير أوي 6» للجمهور، فضلا عن شعوره بالوقوف أمام عمالقة في الوسط الفني كبطل العمل الفنان أحمد مكي، فقال متولي السيد معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الفني الضخم: «سعيد بالمشاركة في مسلسل الكبير اوي 6، انا بحبه ومتربي عليه ومدمن للأجزاء السابقة، وكنت بتفرج عليها كتير ومكنتش مصدق اني هشتغل في جزء منه السنة دي».

متولي السيد: المزريطة عالم خيالي ممتع

وتابع كاشفا عن كواليس جمعته بأبطال العمل: «يوجد مشاهد تجمعني بالفنان أحمد مكي والفنان بيومي فؤاد، والمزريطة بالنسبالي عالم خيالي ممتع»، متمنيا أن يلقى دوره استحسان لدى الجمهور.

أبطال مسلسل الكبير والقنوات الناقلة

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي » بجانب الفنان متولي السيد، كلا من الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم، ويعرض على قناة on و on دراما وروتانا خليجية، ومنصتي شاهد وواتش ات الرقمية.

قصة مسلسل «الكبير أوي 6»

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بعد غياب هدية للأبد والتي لعبت دورها دنيا سمير غانم. حيث يجد العمدة الكبير نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة. ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل.

ويتزوج الكبير من ابنة عمه واسمها زادة التي لم تحب رجلًا غيره من قبل، ومع ذلك يضطر للزواج منها بدون حب، وخلال أحداث الحكاية. يجد جوني نفسه أمام سنوات كثيرة ضاعت من عمره دون أن يقدم شيئاً في حياته، وخلال رحلة اكتشاف ذاته يجد أن مواقع التواصل توغلت ولها تأثير كبير في المزاريطة. ويتجه لعمل فيديوهات لتحقيق مكاسب مادية من ورائها.

معلومات عن الفنان متولي السيد

ممثل مصري شاب شارك بالعديد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية مثل مسلسل لدينا اقوال اخري سنة 2018 جسد شخصية امن الكمبوند امام الفنانة الكبيرة يسرا وفي سنة 2020 مثل امام الفنان يوسف الشريف في مسلسل النهاية والكثير من الاعمال مثل ونسني ورجالة البيت واللعبة 2 واللي ملوش كبير واحسن اب وعمر ودياب.