/688051/بعد-الاستقرار-على-الأبطال-مهند-الدسوقي-يبدأ-تصوير-فيلم-خطأ-404-صور-من-الكواليس

بدأ المخرج مهند الدسوقي تصوير فيلمه الجديد «خطأ 404»، المقرر عرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل من عام 2022، إذ انتهى المخرج وبعض أبطال العمل من تصوير أول يوم في العمل.

دوت الخليج يرصد كواليس تصوير فيلم خطأ 404 للمخرج مهند الدسوقي

استقر منهد الدسوقي على عدد من الأبطال المقرر مشاركاتهم في فيلم «خطأ 404» أتى أسمائهم على النحو الآتي: «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام».

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والفيلم من تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.

كواليس تصوير اليوم الأول في خطأ 404

بدأ تصوير فيلم «خطأ 404» بمشهد لطفل من أحد أبطال العمل، جالسا في أحد الشوارع وممسكا بهاتف محمول وبجانبه كرة قدم، وكان صرح دسوقي لتحيا مصر في تصريحات سابقة بأن فيلم «خطأ 404»، يسلط الضوء على قضايا شائكة في مصر والوطن العربي، مضيفا: «يوجد به إسقاطات عن الواقع الذي نعيشه الأيام الحالية، ويوجد به العديد من المفاجآت الذي من المقرر أن تنال إعجاب الجمهور الجمهور».

فيلم خطأ 404 في مهرجانات دولية

يعرض فيلم «خطأ 404»، بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات خلال الفترة القليلة المقبلة.

تصريحات مهند الدسوقي حول اختياره لأبطال أعماله

وفي وقت سابق صرح المخرج مهند الدسوقي مجموعة تصريحات لموقع دوت الخليج، من بينها طريقة اختياره لأبطال أعماله، فقال: «بتيح ديما الفرص للوجوه الجديده وبعرف اسوق الناس كويس عشان يفتحلهم سكه فا ديما بعتمد اني اللعب علي الناس الموهوبه الي ملهاش فرص ومنهم ناس كتير دلوقتي بقوا نجوم في مسلسلات».

وتابع مشوقا الجمهور لعمله الجديد «خطأ 404»: «في ضيف شرف في الفيلم مهم جدا، وسيتم الإعلان عنه فور التعاقد معه بشكل رسمي»، واستكمل حديثه كاشفا عن الأبطال المشاركين في العمل فقال: «زياد محسن و محمد مسعد وشروق محمد و والطفل زياد احمد وغيرهم من وجوه جديدة».