نفاذ تذاكر مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب بتصفيات كأس العالم 2022

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أعلنت شركة ديوتالي نفاذ تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي اليوم في التاسعة والنصف مساء، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين يطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى داكار لخوض لقاء الإياب في الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساء.
ملعب مباراة مصر والسنغال في لقاء الإياب
وتجري المباراة على ملعب دياموند الأولمبي في داكار عاصمة السنغال يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، لتكون تلك المباراة أول لقاء رسمي على الملعب بعد افتتاحة في السابق.
افتتح ملعب دياموند الأولمبي بمدينة داكار بالسنغال، في وقت سابق بلقاء أساطير أسود التيرانجت وإفريقيا، والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، وتم تجهيزة في السابق لعدة ألعاب متغيره.
وتجمع مباراة الإياب بين مصر والسنغال في التصفيات النهائية من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، الثالثة على التوالي بعد تواجه الطرفين في نهائي أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
أرقام ساديو ماني مع ليفربول ومنتخب السنغال
ساديو ماني سجل 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، منها 8 بالدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفاً وحيداً في البريميرليج. على صعيد المنتخب السنغالي، خاض ماني منذ انطلاق الموسم الحالي للبريميرليج مع السنغال 11 مباراة، 5 بتصفيات كأس العالم و6 في أمم أفريقيا، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.
فيما توج ساديو ماني بلقب دوري الأبطال مرة واحدة بعد أن حل وصيفاً دوري الأبطال مرة واحدة كذلك بالخسارة أمام ريال مدريد 3-1.
تاريخ مواجهات مصر والسنغال
وألتقي المنتخبين في 14 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 5 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.
ويسعى منتخب مصر للفوز على السنغال والثأر منهم، بعد الهزيمة الأخيرة في مأس أمم أفريقيا بالمباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.
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