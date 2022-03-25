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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، على مواجهات من العيار الثقيل، والتي جاء على رأس مواجهة مصر والسنغال.

مواجهات الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا

جاءت مواجهات الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 للقارة الإفريقية، كالتالي: "مصر ضد السنغال، الجزائر ضد الكاميرون، مالي وتونس، الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، غانا ضد نيجيريا".

وتواجه مصر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من التصفيات، فيما يلتقي في مباراة الإياب في الثلاثاء المقبل الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر الجاري.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تجمع مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات الدور النهائي من كأس العالم للقارة الإفريقية، اليوم في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض لقاء الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء، على ملعب دياموندي الأولمبي.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

وألتقي المنتخبين في 14 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 5 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السنغال والثأر منهم، بعد الهزيمة الأخيرة في مأس أمم أفريقيا بالمباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.