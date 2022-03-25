/688044/المجموعة-الافريقية-تكشف-تفاصيل-الدخول-من-بوابات-استاد-القاهرة-لحضور-مباراة-مصر-والسنغال

أوضح العميد محمود القاضى، رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الافريقية، أن جميع بوابات هيئة ستاد القاهرة سوف تكون على استعداد لاستقبال الجماهير والمشجعين بدء من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءا.

بوابة دخول الجماهير لاستاد القاهرة حسب درجة التذكرة

وأضاف العميد محمود القاضى، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة الأولى المصرية، على أنه يوجد تساؤلات عند جميع المشجعين الذين لديهم تذكرة لحضور المبارة حول بوابات الدخول، موضحا أن بوابة آل رشدان هى المدخل الرئيسى لستاذ القاهرة وهى مخصصة لدخول مشجعين المقصورة والدرجة الأولى سواء الأولى يمين أو يسار، بالأضافة إلى المشجعين المسموح لهم الدخول بسيارات الركوب وكبار الزوار.

وتابع أن بوابة يوسف عباس هى البوابة المطلة على شارع يوسف عباس وهى بوابة مواجهة لمحطة مترو ستاد القاهرة، موضحا أن بوابة يوسف عباس مخصصة لدخول مشجعين الدرجة الثانية والصحفيين والأعلاميين الذين معهم تصاريح لحضور المبارة.

ولفت إلى أن بوابة صلاح سالم هى البوابة المخصصة لدخول مشجعين الدرجة الثالثة شمال، بينما مشجعين الدرجة الثالثة يمين مخصص لهم الدخول من بوابة الاتستوراد، مضيفا أنه يوجد مدخل خاص بعيد عن مسار الجماهير مخصص لدخول المنتخب المصرى والسنغالى والحكام.

مبارة مصر والسنغال فى ستاد القاهرة اليوم الجمعة

جدير بالذكر أن اليوم الجمعة سوف يشهد مباراة حاسمة بين مصر والسنغال فى المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسوف تقام هذه المباراة على ستاد القاهرة فى التاسعة ونصف مساءا بحضور 60 ألف مشجع ، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء ليكون موعد مباراة العودة بين المنتخب المصرى والسنغالى والتى ستقام على ملعب أولمبي الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.