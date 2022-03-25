تقارير إسبانية تتحدث عن رغبة تشافي في ضم محمد صلاح إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بات مصمما على التعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى ظل حالة الغموض حول مستقبله فى الوقت الحالي، فيما يخص تجديد عقده مع الريدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح فى آنفيلد فى يونيو 2023 ، ويجد ليفربول صعوبة في التوصل لاتفاق مع المهاجم المصري بشأن تمديد التعاقد، ويُزعم أن ليفربول ليس مستعدًا لتلبية متطلبات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يراقب برشلونة الموقف عن كثب ويمكن أن يتعاقد مع المصري إذا جاءت الفرصة خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويزعم التقرير أن المدير الفني للنادي الكتالوني تشافي مصمم على إحضار صلاح إلى "كامب نو" كجزء من إعادة بناء الفريق، حيث يتطلع الفريق إلى العودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة هو من رشح التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل بدلاً من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم دورتموند. وأكدت الصحيفة على أن محمد صلاح يتقدم على ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ البالغ من العمر 34 عاماً ولوكاكو مهاجم تشيلسي البالغ من العمر 28 عاماً ضمن الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع محمد صلاح مقابل 42 مليون يورو من روما الإيطالي ونجح في تسجيل 153 هدف في 239 مباراة مع الريدز.