«سلع متوفرة ورقابة».. الدولة تواجه التلاعب بالأسعار (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق كثفت وزارة الداخلية حملاتها على الأسواق بتوجيهات عليا لمنع الاحتكار، فى الوقت الذى توفر فيه الدولة منافذ لضخ السلع أبرزها لـ حياة كريمة والزارعة والتموين. فما دشنت الدولة معارض أهلا رمضان والتى بدأت 15 مارس وتستمر حتى نهاية أبريل، وفيها يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20 إلى 30%. إلى ذلك تسير الدولة سيارات متنقلة بها كافة السلع للوصول للقرى النائية، والأماكن الأكثر احتياجا.

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