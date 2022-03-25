صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1793 حالة ببنى مزار

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.





وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الفرجانى بمركز بنى مزار، يومى 23 و24 من مارس الجارى، بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1793 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم إجراء 325 حالة جراحة و503 حالة اطفال و245 باطنة و141 قلب و109 نساء و102 أسنان و210 جلدية و118 حالة أنف وأذن و40 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 170 تحاليل مختلفة وعمل 36 حالة موجات صوتية، وعمل 9 رسم قلب وعمل 4 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 115 مترددا.

وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 115 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 115 مترددا، وتم استخدام 3 عيادات متنقلة وباقى العيادات داخل مقر الوحدة.