فى اليوم 11.. 993 فرعا وسرادقات بالميادين ضمن «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان، ولمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 وحتى يوم 13 أبريل 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" من هنا.