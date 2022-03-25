بـ4 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية الأشراف فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

واستمع محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة، التى ألقاها خطيب المسجد، وتحدث فيها عن بر الوالدين وطاعتهما ثم أدى شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وسط التزام بتطبيق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، وعقب ذلك هنأ المحافظ أهالى القرية بمناسبة افتتاح المسجد وقرب حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مثمنا دور وزارة الأوقاف فى إفتتاح العديد من المساجد، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

كما وجه الداودى الشكر لكل من ساهم فى عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول، مشيرا إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خصوصا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعى.

وأوضح الدكتور ماهر جبر أن المسجد تابع لوزارة الأوقاف ويقع على مساحة 450م، وتم إحلاله وتجديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر.