صحة المنيا: بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء فى تنفيذ فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان الأحد القادم 27 مارس الجارى، وذلك تحت رعاية أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وذلك فى الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2022.





وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتى ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيرا إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة. من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى، أنه تم تجهيز 2828 فريقا لتنفيذ الحملة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف من الحملة، كما تم عقد عدة اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستعدادات والتحضير لتنفيذ الحملة علاوة على تنفيذ تدريب للقوى البشرية المشاركة فى الحملة من مشرفين وفرق التطعيم وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم.

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