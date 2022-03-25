شينزو آبى يشيد بالنمو والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى

جدة - نرمين السيد - استعرض السفير أوجه التعاون القائم بين الدولتين، مثنيا على الدور الكبير الذى لعبه رئيس الوزراء اليابانى الأسبق لتعميق أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، وخاصة فى المجال الثقافى والتعليمى.

تناول سفير مصر توصل الجانبين المصرى واليابانى إلى اتفاق بشأن إصدار سندات "ساموراى" لصالح مصر بقيمة تصل إلى حوالى 500 مليون دولار، والتى بدأ إصدارها بالفعل هذا الأسبوع، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا النسق من التعاون.

كما أعرب عن تطلع القاهرة لمزيد من التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر بما يتسق مع الروابط القوية بين الدولتين على المستوى السياسى وكذلك التعاون الثقافى والعلمى، خاصة فى ظل توافر فرص كبيرة للشركات اليابانية يجب الاستفادة منها.

وأشار السفير المصرى أيضا إلى القرار الرئاسى بإطلاق اسم "شينزو آبى" على المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، وكذا إطلاق ذات الاسم على أحد المحاور الرئيسية فى شرق القاهرة، تعبيرًا عما تكنه مصر من احترام وتقدير لما بذله المسئول اليابانى من جهود حثيثة فى سبيل تطوير أوجه العلاقات التنموية بين البلدين.

من جهته، أعرب "آبى" عن عميق شكره وامتنانه للّفتة الكريمة التى قام بها رئيس الجمهورية بخصوص إطلاق اسمه على أحد مراحل الجامعة وكذلك أحد المحاور المرورية الرئيسية.

وكذا أشاد من جانبه بنِسب النمو والمؤشرات الإيجابية التى سجلها الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الماضية، والتى يتوقع معها ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

تطرق رئيس الوزراء اليابانى الأسبق أيضاً إلى زيارته لمصر عامى 2007 و2015، مشيرًا كذلك إلى الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين بأوساكا فى يونيو 2019، وكذا قمة "تيكاد 7" التى انعقدت بمدينة يوكوهاما فى أغسطس 2019.

وأضاف أن الجانب اليابانى يولى اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع مصر من أجل إنجاح قمة "تيكاد 8" المقبلة والمنتظر انعقادها فى تونس خلال العام الجارى.