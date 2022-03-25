«قادرون علي حسمها من القاهرة»..شباب النواب توجه رسالة دعم للمنتخب وتؤكد: 100 مليون يثقون في امكانياتكم 

/688057/قادرون-علي-حسمها-من-القاهرةشباب-النواب-توجه-رسالة دعم-للمنتخب-وتؤكد-100-مليون-يثقون-في-امكانياتكم

وجهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب القومي لكرة القدم ، قبل ساعات من المباراة الحاسمة والمرتقبة،المؤهلة لنهائيات كأس العالم مع منتخب السنغال .

دوت الخليج

شباب النواب توجه رسالة دعم للمنتخب وتؤكد 100 مليون يثقون في امكانياتكم

وقال الدكتور محمود حسين، إن أكثر من 100 مليون مصري لديهم ثقة كبيرة في قدرتكم علي تحقيق الفوز ، خاصة إنكم اثبتم في أكثر من محفل رياضي انكم علي قدر كبير من المسئولية ، وهذا ما ظهر جليا في بطولة الأمم الافريقية الأخيرة ، حيث كنتم أقرب للفوز لولا ضربة الحظ الترجيحية .

وأشار الي أن القيادة السياسية ، تدعم المنتخب القومي وتدعم الرياضة المصرية بشكل غير مسبوق ،حيث تعيش مختلف الالعاب عصرها الذهبي بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالشباب وتوفير المناخ المناسب لهم لرفع اسم مصر ، وعلي رأس هؤلاء منتخب كرة القدم .

وتابع :” امامكم فرصة تاريخية للصعود للمرة الثانية علي التوالي لنهائيات كأس العالم ليكون انجاز لذلك الجيل لم يحققه أي منتخب مصري من قبل .. فعلتوها من قبل بالوصول الي مونديال روسيا وننتظركم في مونديال 2022":

"

وطالب رئيس لجنة الشباب الجماهير المصرية الغفيرة التي ستتابع مباراة المنتخب من استاد القاهرة بمساندة الفريق حتى نهاية المباراة والشد من آزر اللاعبين علي مدار ال90 دقيقة ليحصل منتخبنا علي بطاقة التأهل من القاهرة .

وأضاف :" باذن الله منتخبنا القومي قادر علي تحقيق نتيجة طيبة وحاسمة علي استاد القاهرة تجعله يلعب بأريحية في مباراته القادمة امام منتخب السنغال علي أرضه ووسط جمهوره ".

ويلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي اليوم الجمعةً فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال