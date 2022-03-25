/688056/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-عاطف-علم-الدين-لتحويل-بعض-المدارس-الثانوية-التجارية-إلى-تمريضية-للحكومةالأحد

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاحد المقبل، لعرض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية" نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية للتمريض.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائب عاطف علم الدين لتحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى تمريضية للحكومة..الأحد

وأشار التقرير، إلى أنه في ضوء التوجهات المصرية المعاصرة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومتي التعليم والصحة وفقاً لرؤية مصر التنموية ٢٠٣٠ يأتي الاهتمام بالتعليم الفني كأحد محددات التنمية الشاملة بالمجتمع المصري، بالإضافة إلى تبني تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل مظلة التأمين جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وفي ظل تفشي وباء كورونا ومعاناة قطاع التمريض من نقص في عدد الممرضين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية مما يستلزم توفير كوادر طبية مؤهلة ومدرية اتغطي احتياجات المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعية، لذا يهدف الاقتراح المعروض لتحويل بعض المدارس الفنية التجارية والتي لا توجد متطلبات فاعلة لخريجيها وكثرة عددهم في سوق العمل إلى مدارس فنية تمريضية نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية التمريض.

رأى اللجنة

أوصت اللجنة بعمل شراكة مع القطاع الخاص لحل مشكلة التمويل التي تواجه هذه المدارس بناء على دراسة بالأعداد المستهدفة واحتياجات وزارة الصحة وخطة التعليم الفني. التعاون والتكامل التام بين الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة للاستفادة من بعض المدارس التجارية ببعض المحافظات لتكون مدارس ثانوية فنية للتمريض نظام الخمس سنوات أو معاهد فنية للتمريض.

عقد اجتماع للمحافظين لتبني هذه القضية في المحافظات التي بها عجز من المدارس الثانوية الفنية للتمريض وأفراد هيئة التمريض وتطبيق تجربة محافظة بورسعيد.