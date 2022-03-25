النائب تامر عبد القادر: تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى الفرافرة ووتوفير ٥٨ سرير

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دوت الخليج

تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى الفرافرة ووتوفير ٥٨ سرير

وأعلن النائب تامر عبدالقادر، قيام اللجنة المشكلة بمعرفة الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، والتى يترأسها الدكتور أشرف الأتربى، مدير المستشفيات بالوزارة، برصد حزمة من الإجراءات التى قامت بها مديرية الشؤون الصحية بالوادى الجديد برئاسة الدكتور أحمد محروس، مدير المديرية، والدكتور أبوبكر محمود، مدير لطب العلاجى، والتى تضمنت التعاقد مع 14 طبيب فى عدد من التخصصات التى تحتاج إليها المستشفى، بالإضافة إلى توفير بعض المستلزمات الطبية والأدوية، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للأجهزة الموجودة بالمستشفى.

وكشف عبدالقادر، أن اللجنة وجهت بفتح العناية المركزة على الفور وتكليف أحد الأطباء بتشغيلها، كما تم تكليف المديرية باستكمال النواقص من المستلزمات خلال 48 ساعة، وتم تكليف المديرية بسرعة التعاقد مع أطباء للرعاية المركزة.

وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أن اللجنة قررت توفير عدد 58 سريرا جديدا للمستشفى، بعد التأكد من تهالك الأسرة الموجودة، كما قرر توفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية على الفور. من ناحية أخرى عرضت اللجنة على النائب تامر عبدالقادر، تنفيذ بعملية ترميم للمستشفى الحالى، وهو الأمر الذى قابله النائب بالنقاش، مؤكدا أن التقرير الهندسى الذى تم إعداده فى سبتمبر 2016، قرر إنشاء مستشفى جديد نظرا للحالة الإنشائية للمستشفى الحالى.

من جانبه وجه عبدالقادر، الشكر للدكتور أحمد محروس، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، والدكتور أبوبكر محمود، مدير الطب العلاجى، على ما تم بذله من جهد خلال الشهرين الماضيين لنجاحهما فى توفير خدمة طبية لائقة لأبناء الفرافرة، وقيامهما بإرسال كل ما يحتاجه مستشفى الفرافرة من قبل المديرية، بالإضافة إلى قيامهما بإعداد تقرير مفصل باحتياجات المستشفى وإرسالها للوزارة.