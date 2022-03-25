/688053/وزير-الأوقاف-يزور-محافظة-الشرقية-ويعلن-برنامج-تكافل-الاسر-الأولى-بالرعاية

استقبل اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لافتتاح عدداً من المساجد داخل المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، فى حضور عدداً من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وكذلك أعضاء المجتمع المدنى.

ومن جانبه أوضح وزير الأوقاف، أن هناك برنامج سيتم تقديمه من خلال الندوات الإرشادية والدروس الدينية التى سيقوم بإلقاءها خطباء الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه تم مناقشة الموضوعات التى سيتم تنازلها أثناء خطب الجمعة، كذلك أثناء دروس العلم التى ستنعقد داخل المساجد تحت إشراف الوزارة وبوجودالخطباء التابعين لوزارة الأوقاف، موضحاً ان الوزارة تعمل على دحر الفكر المتطرف ونبذ العنف.

برنامج رعابة الأسر الاكثر احتياجاً

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أنه سيتم تقيم مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف توزيع أكثر من 30 ألف كرتونة مواد غذائية على مستوى محافظة الشرقية فضلاً عن 30 طن لحوم، إلى جانب تقديم عدداً من المساعدات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن صكوك اللحوم سيتم توزيعها تباعاً بالتنسق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى.

استعدادات شهر رمضان فى الشرقية

وعن استعدادات شهر رضان الكريم قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت افتتاح أكثر من منفذ خلال الفترة الماضيبة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا ً إلى أن معارض أهلا رمضان نجحت فى تحقيق الغرض ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك المتلاعبين فى الأسواق.

وشدد “غراب” أن هناك حملات تموينية كثيفة تم إعدادها خلال الإسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الأمر أسفر عن ضبط العديد من المخالفات المتنوعة، مشيراً إلى أن هناك تكثيف لتلك الحملات وخاصة لمراقبة المخابز وكذلك العمل على منع سياسة الاحتكار وملاحقة المخالفين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن هناك تعاون جيد بين المحافظة ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، بشأن توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاة وكذلك المناطق الأكثر احتياجا، لافتاً إلى أن هناك أكثر من برنامج سيتم تقديمه لتلك الأسر بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع المحافظة، موضحاً أن كافة القيادات التنفيذية تعمل على حماية المواطنين من المخالفين للقانون.