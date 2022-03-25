"الجمهور رقص على سايرينا".. أحمد سعد يشعل حفله الأخير.. فيديو

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دوت الخليج تكشف لقطات من حفل أحمد سعد

حفل أحمد سعد

وعلق المطرب أحمد سعد على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية قائلًا: “اللي أعرفه إن الجمهور بيغني مع المطرب إنما الجمهور بيرقص وعامل التحدي وكلهم حافظين”.

وأضاف: “شكرا جمهوري الحبيب على الحب والدعم”، وظهر الجمهور في الحفل يقومون بتحدي أغنيته “سايرينا يا دنيا” الذي أثار به جدلا على السوشيال ميديا وعرضه لانتقادات من الجمهور.

أحمد سعد في رمضان 2022

وفي سياق آخر، أحمد سعد كشف الفنان أحمد سعد عن طرحه أغنية جديدة بعنوان “عاشق نبينا” للموسم الرمضاني لعام 2022.

وروج لأغنيته الجديدة، وشارك جمهوره ومتابعيه بنشره صور بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: “قريبًا.. عاشق نبينا بمناسبة شهر رمضان الكريم”.

يشار أن الفنان أحمد سعد كان قد حرص على توجيه الشكر لجمهوره ومتابعيه بسبب دعمه الدائم له وحبه الكبير من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

انتقادات أحمد سعد

جدير بالذكر أن أغنية سايرينا يا دنيا كانت من ضمن أحداث فيلم “من أجل زيكو” للفنان كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، وأثار جدلاً كبير منذ اللحظة الأولى من وقت إطلاقه التحدي، الذي تفاعل معه الجمهور.

وكان قد رد أحمد سعد على الانتقادات، التي وجهت له بعد مشاركته فيديو يرقص على أغنيته قائلًا: “أنا بصراحة علاقتي بالسوشيال ميديا علاقة مشاهد مش محترف بس بحب التيك توك، وقلت هجرب أعمل فيديو بس أنا حسيت بعد كدا إنه قلش مني وشلته بس ملحقتش وكل الناس شافته”.

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وأضاف في مداخلة هاتفية له عبر برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز: “أنا بحيي كل الجماهير على خفة دمهم وضحكت جدا، والناس عملت حاجات غريبة”.

واختتم كلامه: “وبصحى من النوم أتفرج والرقصة مجهود شخصي وأول مرة ليا كمصمم رقصات.. لو حد احتاج مني حاجة أنا موجود وأحمد سعد مصمم رقصات للصم والبكم وأنا هعمل تاني رقصات جديدة”.