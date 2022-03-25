الشيوخ يحيل مقترح النائب أكمل نجاتي بشأن إنشاء 10 جامعات تكنولوجية للحكومة..الأحد المقبل

/688038/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-أكمل-نجاتي-بشأن-إنشاء-10-جامعات-تكنولوجية-للحكومةالأحد-المقبل

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة الاحد المقبل، تقرير لجنة البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي " بشأن بروتكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية، وارتباط تلك البرتوكولات بسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات التكنولوجية"

دوت الخليج

تقرير تعليم الشيوخ بشأن إنشاء 10 جامعات تكنولوجية

وأكد التقرير إنشاء الجامعات التكنولوجية، يعتبر نقلة هامة وضرورية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، ويعد أحد الطموحات الرئاسية للجمهورية الجديدة التي تستهدف إعداد جيل قادر على مواكبة النهضة التكنولوجية ومقتضيات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وربط التعليم بسوق العمل والحد من البطالة.

وكان تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، طرح عدد من التساؤلات :

أنه تم الاتفاق على إنشاء عشر جامعات تكنولوجية - يوجد ثلاثة منها حكومية - فما هي مخرجات هذه الجامعات وماذا أضافت للطلبة الملتحقين بها؟

ما هي خطة الاستفادة من هؤلاء الطلبة بعد التخرج؟

هل هناك اتجاه لتصدير العمالة المهنية من خريجي هذه الجامعات للخارج؟

أم أن الهدف هو تجهيز كوادر مهنية للصناعات المصرية ضمن المأمول في خطة ٢٠٣٠؟ أم أن الهدف هو تجارة التعليم؟

هل هناك خطة تضمن الوفاء بالقروض التي خصصت لإنشاء تلك الجامعات، وما هي أبعاد تلك الخطة؟

توصيات اللجنة

1- ضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء الجامعات ۲- توفير البيئة النموذجية والخدمات التعليمية والتدريبية المتكاملة ذات الجودة لمناظرة نظم الجودة العالمية، وتدعيم ابتكارات الطلاب وتشجيعهم على التميز والإبداع وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل التكنولوجية، تمهيداً لاستصدار القرار الجمهوري بنشأتها الفعلية.

3- توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية لتبادل المنفعة بينها وبين الجامعة التسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من إمكانيات الطرفين.

4- عمل حملات توعية في كافة وسائل الإعلام للتعريف بأهمية التعليم التكنولوجي وأهميته في دعم الصناعة والمجالات التكنولوجية المختلفة ، وتبصير المواطنين بدور تلك الجامعات وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها.

5- منح النسبة الأكبر للألتحاق بهذه الجامعات لخريجي المرحلة الثانوية الفنية المناظرة، مع ترك فرصة أيضاً لخريجي المرحلة الثانونية العامة ممن يرغبون في الانضمام إليها.

6 - الحصول على اعتراف جهات أجنبية بشهادات المعاهد لفتح أسواق عمل خارجية أمام الخريجين.

7- اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء نقابة الكول حين تدعيما لكوادر خريجي تلك الجامعات.

8- اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتعيين مسلسل من المتفوقين من خريجي هذه الجامعات وتوفير المناخ اللازم لهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ليكونوا نواة لأعضاء هيئة التدريس