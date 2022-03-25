/688037/من-بينهم-نرمين-الفقي-وماجد-الكدواني-ضيوف-شرف-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

أيام قليلة تفصلنا عن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 والذي يشهد مجموعة كبير من ضيوف الشرف في مسلسلات رمضان.

دوت الخليج يكشف ضيوف شرف مسلسلات شهر رمضان 2022

ضيوف شرف مسلسلات شهر رمضان 2022

يشهد مسلسل Suits بالعربي للفنان آسر ياسين وأحمد داود، ظهور عدد من ضيوف الشرف خلال الأحداث ومنهم أسماء جلال، وهدى المفتي، خالد كمال، وسلمى أبو ضيف، وملك بدوى، وليلى حسين، وسارة عبد الرحمن ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة قناة cbc الفضائية.

هاني رمزي

يظهر الفنان هاني رمزي بدور خارج عن المألوف خلال أحداث مسلسل "العائدون" كـ ضيف شرف بعيدًا عن الكوميديا، ويضم المسلسل في بطولته كلا من أمير كرارة وأمينة خليل والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

أسماء جلال

تحل الفنانة الشابة أسماء جلال، ضيفة شرف الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي 6" المقرر عرضه عبر شاشة قناة on e الفضائية حيث تظهر خلال حلقتين من المسلسل.

ويضم مسلسل الكبير أوي 6 عدد من ضيوف الشرف بجانب أسماء جلال مثل ماجد الكدوانى، نرمين الفقي، حمدى الميرغنى، وعدد من النجوم، ويضم المسلسل في بطولته بجانب أحمد مكي كلا من رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.

فيدرا

ويشهد مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية ظهور الفنانة فيدرا كضيفة شرف خلال الأحداث ويشارك في البطولة كلا من أيتن عامر وهنادي مهنى وعمرو عبد الجليل وآخرين.

اقرأ أيضًا

"كان بيساعدني ويشجعني".. هكذا تحدث محمد حماقي عن الهضبة عمرو دياب بعد حفل موسم الرياض

شريف مدكور

بينما ظهر الإعلامى شريف مدكور بالبرومو الدعائي الخاص بمسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، كضيف شرف بجانب عدد من النجوم ومنهم دنيا ماهر.

عبد العزيز مخيون

ومن جانبه الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، أوضح أنه يحل ضيف شرف في مسلسل جزيرة غمام مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين، وتحدث عن الدور من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم".