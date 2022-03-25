/688030/قبل-انطلاق-مباراة-مصر-والسنغال-إليكم-أبرز-الأغنيات-الداعمة-للمنتخب

يشهد اليوم الجمعة مباراة حاسمة وصعبة بين المنتخب المصري ومنتخب السنغال، ضمن دور النهائي من تصفيات كأس العالم 2021 قطر، وفي ذلك الإطار يطرح موقع دوت الخليج مجموعة من الأغاني لمساندة المنتخب المصري اليوم.

أغنية «هنعدي الكاميرون والسنغال»

أغنية «هنعدي الكاميرون والسنغال»، طرحتها قناة القاهرة والناس الشهر الماضي، قبل مواجهة مصر بالكاميرون، وجاءت كلمات الأغنية: حط الخطة الصح يا بيه.. متغيرش.. تغير ليه؟!.. عايزين بس نعدى الكاميرون ونجيب ايتو نحط عليه.. خليك ثابت في التشكيل عندك فرقة تهد الحيل.. بس يا ريت يفضلوا فمكانهم وبلاش بقى شغل البراجيل.

مش هتكلم على الحراس كله معدي وأحسن ناس.. نبدأ بهدوء كده خطتنا بص يا سيدي وعم الناس.. عبد المنعم طبعا باك.. فتوح جمبه اكيد ده معاك.. قفل حلو بعمر كمال.. وتحط الونش معاه مساك.. ندخل بقى على خط النص.. فتحي سوليه ونني البوص .. ممكن حبة تبدل زيزو وتنزله هيشوط ويقص.. جرب تبدأ بتريزيجيه وصلاح مش هتكلم فيه.. إبدأ بشريف المرادي.. ريح درش هتخسر ايه.

هنعدي الكاميرون والسنغال.. هنعدي أسود ونعدي أفيال.. احنا فراعنه يا عم الحج.. أنا بس حقيقي أنا عندي سؤال؟ بص يا إيتو بقولك ايه جبت جساما يحكم ليه؟ هتخلينا نجيبكو في ثانية جوه تويوتا ازازها فيميه.. ننزل بيكم على عابدين ونقول شوفوا جايبنلكو مين.. كل الناس هترحب بيكم نستقبلكم بالملايين.. احنا ملوك افريقيا سنين احنا حضرنا ومش ماشيين.. خدنا العهد وقلنا بإذنه هنعدي الكاميرون.

أغنية المنتخب المصري لفرعون

وكان قد طرح المطرب الشهير «فرعون»، أغنية أيضا قبل مواجهة مصر بالسنغال أمام امم أفريقيا، جاء كلماتها: فرقتنا جامدة أوي في لعبها.. لاعيبه حريفة مافيش زيها

وهز الشبكة عشقها.. الكرة في الجون في وقتها

فرقتنا جامدة أوي في لعبها.. لاعيبه حريفة مافيش زيها

وهز الشبكة عشقها.. الكرة في الجول في وقتها

أبو جبل جامد ومتين.. وصلاح عشق الملايين

والكأس دة بتاعنا بتاعنا بقاله سنين.. بتاعنا بقاله سنين

خطتنا هتكون ميه في المية.. في بداية الماتش نهدى شوية

نلعب بحماس وجديه.. وبنجيب الجول كدة كدة في ثانية

خطتنا هتكون ميه في المية.. في بداية الماتش نهدى شوية

نلعب بحماس وجديه.. وبنجيب الجول كدة كدة في ثانية

أي فريق قدمنا دة يطلع مين.. ده احنا فراعنة المصريين

والي بيجي قدمنا هيشيل الطين.. ده احنا فراعنة المصريين

أغنية شكرا كيروش

طرح عدد من مطربي الغناء في مصر أغنية بعنوان «شكرا كيروش»، وجاءت كلمات الأغنية على النحو الآتي:

هنلم بعض عشانها ونشجع زيادة

قصر الكلام لو راحوا فين إحنا وراهم

مكسب خسارة كلنا دايمًا معاهم

وتاريخنا شاهد قد إيه بيشرفونا

وده مش جديد دول ياما كسبوا وفرحونا

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين

شجع ولادى باسم مصر وقول بلادى يلا بينا كلنا

كلنا متجمعين

نملى الشوارع فرحة تخلى الكل سامع صوت رجالنا

هما دول المصريين.