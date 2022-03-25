وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسى ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضى ودورين متكررين، ويشمل المبنى على 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلى ‏بـ6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية، بالإضافة إلى 4 خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏فى المحطة والقادمة من الوجه القبلى.

كما تفقد وزير النقل أعمال إنشاء 3 أرصفة بـ4 خطوط سكك لخط المناشى وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالى ‏بجانب خط البضائع الإسكندرية/ ‏المناشى/ اسوان ‏ويبلغ إجمالى أطوال السكك ‏بالمحطه 22 كم بـ89 مفتاحا.

ويشمل الدور الأرضى ‏على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول- الثانى) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى ‏للمحطة، ‏كما تفقد الدور الأول والثانى للمحطة واللذان يضمان ‏محال تجارية ومناطق استثمارية ‏كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتى تشتمل على 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتى تشتمل على 6 سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏ نفقين سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، ونفقين ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. ‏

والتقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، مؤكدا ضرورة تكثيف كل الأعمال لنهوها وفقا للجدول الزمنى المخطط خصوصا مع الأهمية الكبير للمحطة فى تقديم خدمات مميزة لركاب حيث ستكون المحطه محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعونى.

وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏ ‏وهى محطة مكيفة الهواء ‏فى كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار ‏ مضيفا أنه عند اختيار موقع المحطة روعى وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالى / الإسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة (مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعى)، بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتا إلى ان موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعى واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

كما ستساهم المحطة فى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمى وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

جدير بالذكر أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدانا ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 100.000 م2. وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2. وعمارات إستثمارية على مساحة 42.000 م2) وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يوميا وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها فى فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل.