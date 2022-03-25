الجيزة تشارك العالم مساء غد فى «ساعة الأرض»

وصرح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن المحافظة ستقوم مساء غد بمشاركة دول العالم فى الحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الأرض وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساء للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئى العالمى يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الإنبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية.. لافتا إلى أن هذا الحدث يرمز لتوجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشأت التابعة للمحافظة وغيرها من الأماكن غير الحيوية وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى.
ودعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.
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