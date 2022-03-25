الصحة: الدفع بـ 19 سيارة إسعاف لتأمين مباراة مصر والسنغال

فى إطار الحرص على سلامة وصحة المشاركين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحفاظا على مكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الاستاد وفى محيطه، حيث تم توزيع 3 سيارات داخل الملعب، وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب، بإجمالى 8 سيارات (2 خلف المقصورة الرئيسية، 2 خلف المركز الإعلامى، 2 خلف مدرج الثالثة يمين، 2 خلف مدرج الثالثة يسار )، كما تتمركز سيارتى إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب، بإجمالى 8 سيارات.
وأوضح "عبدالغفار" أن الخطة تتضمن تواجد 7 فرق طبية داخل الملعب، لتقديم الدعم الطبى اللازم حال الحاجة له، فضلاً عن توفير كراسى متحركة، لافتاً إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المتواجدة فى محيطة الاستاد.
و لفت "عبدالغفار" إلى أن الخطة تشمل تواجد 4 فرق من قطاع الطب الوقائى بالوزارة للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين المباراة، والتى تتضمن التأكد من تلقى كافة الحاضرين للقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتأكد من التزام الجماهير والضيوف المشاركين بارتداء الماسكات طوال فترة حضور المباراة وتواجدهم بالغرف.
وأضاف "عبدالغفار" أن الخطة تتضمن الإشراف على تطهير الأسطح بالمدرجات وتوفير مطهرات اليدين بشكل مستمر فى أماكن واضحة للجمهور.
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