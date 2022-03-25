مليون دولار لمساعدة فيتنام فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) واليونيسف معدات منقذة للحياة ومستلزمات إدارة لقاحات بقيمة مليون دولار لحكومة فيتنام للمساعدة فى استجابتها لفيروس كورونا.





وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) المحلية أن المعدات والإمدادات، التى مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم تسليمها من خلال اليونيسف بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، تشتمل على 2.5 مليون حقنة و 125 ألف قناع وجه N95 و250 شاشة محمولة للمرضى.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هذا التبرع جاء فى وقت مناسب حيث تتعامل البلاد حاليا مع الموجة الحالية التى يغذيها أوميكرون.

وحضر الحفل الذى أقيم فى وزارة الصحة اليوم الجمعة للاحتفال بهذا الإنجاز، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آن مارى ياستيشوك، وممثلة اليونيسف فى فيتنام رانا فلاورز، ونائبة وزير الصحة الفيتنامى تران فون ثوين.

وقالت آن مارى ياستشوك "لقد بنت الولايات المتحدة وفيتنام عقودا من التعاون والصداقة، بالاعتماد على نقاط القوة والقدرات لدى بعضهما البعض، لتحديد الأولويات القصوى ومعالجتها بشكل مشترك عند الاستجابة لكورونا".

وقد شكر نائب وزير الصحة تران فون ثوين الشركاء الدوليين على مساعدة فيتنام فى التعامل مع تفشى كورونا وتحقيق تغطية تطعيم قوية.

ويأمل أن تستمر وزارة الصحة الفيتنامية فى تلقى المزيد من الدعم القيم من الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء آخرين فى العالم.

وسجلت فيتنام حتى الآن أكثر من 8 ملايين و338 ألف إصابة بفيروس كورونا و42 ألف وفاة منذ بداية الجائحة كما تم تطعيم ما يزيد على 77 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.