رئيس محاصيل توشكى: القمح الحالى الأعلى جودة.. وإنتاجية الفدان 3 أطنان

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس هيثم فوزى رئيس فرع المحاصيل فى مزرعة توشكى، أنه من المتوقع زيادة إنتاجية فدان القمح هذا القمح، مشيرًا إلى أنه جارى التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين محصول القمح، حيث يتم الاستعانة بمراكز البحوث ومعامل الأراضى الزراعية، بهدف الوصول لأفضل المحاصيل والإنتاجية.





وقال المهندس هيثم فوزى، رئيس فرع المحاصيل فى مزرعة توشكى، فى حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه تم البدء فى الاستصلاح بشرق العوينات، وتم التوسع فى الفرافرة، على مساحة 10 آلاف فدان، ووصلنا لمزرعة توشكى بمساحة ضخمة وإنتاجية الفدان الواحد تصل لـ 3 أطنان، فى المساحة المزروعة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جارية للتوسع فى المساحة الجارية.

وذكر أن معدل إنتاج القمح فى مصر يصل لـ 10 ملايين طن، وجارى العمل للتوسع فى مشروعات زراعة القمح فى مصر، ونستهدف زيادة الإنتاجية سنويًا مع مرور الوقت.

وقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، على القناة الأولى والفضائية المصرية، حلقة خاصة من داخل مشروع توشكى الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية التى يشهدها البلد، بالنظر إلى حجم المردودات والعوائد الاقتصادية المنتظرة منه، سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وكذلك زيادة الصادرات، وسط طفرة زراعية هائلة يشهدها جنوب مصر.

بدوره قال الإعلامى محمد الشاذلى، إن الغذاء أمن قومى، الزراعة تمثل 15% من الناتج المحلين وتمثل 17% من إجمالى التصدير، وهناك مخططات للوصول لـ 25%، مضيفًا:"تحملنا السفر، ولكن هذا دورنا وتسليط الضوء على المشروعات الجارية ومشروعات توشكى الكبير بعد أسوان بـ 260 كم".

ويهدف المشروع إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل، للمساهمة فى إضافة مساحة تصل إلى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية، ليتم ريها بمياه النيل عبر ترعة الشيخ زايد التى تبلغ حصتها من المياه حوالى 5.5 مليار متر مكعب سنوياً.