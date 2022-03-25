/688041/تشييع-جثمان-شقيقة-محمد-يونس-من-مسجد-الامام-الحسن

رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس شقيقة الفنان محمد يونس، الذي أعلن عن وفاتها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الكشف عن عن تفاصيل خاصة بسبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد موعد جنازة شقيقة الفنان محمد يونس

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كشف الفنان محمد يونس أن موعد جنازة شقيقته الراحلة، فكتبت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله بمسجد الإمام الحسن بجوار مستشفى القاهرة التخصصي أمام الميريلاند مصر الجديدة، والدفنة بمقابر العائلة بشبين الكوم وشكر الله سعيكم جميعًا».

محمد يونس يتألق في سوشيال

من ناحية اخرى، كانت آخر أعمال الفنان محمد يونس مشاركته في مسلسل «سوشيال»، بجانب الفنان أحمد زاهر وجيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد، والذي تتناول أحداثه مخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.

ويعد العمل من الأعمال القصيرة ذات ال١٥ حلقة ومن المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة، كما أنه عودة الفنان القدير عبد العزيز مخيون للدراما، من خلال تجسيد دور مدير لإحدى الشركات في أحداث العمل.

أحمد زاهر في أكثر من عمل فني

هذا وتألق بطل مسلسل «سوشيال» الفنان أحمد زاهر في فيلم "الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك.

وضيف الشرف صلاح عبد الله ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، ويعد هذا العمل أولى بطولات الفنان أحمد زاهر المطلقة شاركه بجانب ابنته ملك أحمد زاهر.

كما شارك أحمد زاهر في مسرحية «عيلة لاسعة جدًا» الفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم، وتسجل المسرحية عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عامًا.