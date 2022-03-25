وفد صحة النواب يزور مستشفي طيبة بإسنا..بالصور

/688039/وفد-صحة-النواب-يزور-مستشفي-طيبة-بإسنابالصور

تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب للدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه والنائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والنائب الدكتور محمد العماري مستشفي طيبه في إسنا بالاقصر .

دوت الخليج

وفد صحة النواب يزور مستشفي طيبة بإسنا

واستقبل الدكتور محمد عيد مدير المستشفي الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب واصطحب الوفد في حوله تفقديه داخل اروقه المستشفي وطوابقها والتي تشمل ٦ طوابق بمختلف التخصصات وتحتوي علي ٧٦ سرير داخلي .

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد وكذلك عدد من المستشفيات والوحدات الصحيه في المحافظة .

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ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،وإيضا الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، وإيضا الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، ومضيفا الي الدكتورة سهير عبدالحمید،وإيضا الدكتورة عبلة الألفي ،متابعا للذي شااركو في الدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.