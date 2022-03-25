/687922/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-أمام-السنغال-فى-تصفيات-كأس-العالم

تقام اليوم الجمعة، مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر أمام السنغال، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، عمر كمال.

فى خط الوسط الدفاعي: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما اصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات.

وفي وقت سابق قد حدد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 27 مارس الجارى موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض مباراة الإياب أمام أسود التيرانجا في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "تقديرا لجهودهم الكبيرة وتتويجا لعطائهم على مدار سنوات لخدمة وتشريف الكرة المصرية".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية، لحضور مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى المحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022".

قائمة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة مصر والسنغال:

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.