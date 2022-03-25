الشيوخ يحيل اقتراح النائب أحمد الأحمر لـ «إنشاء محور عرضي بقنا» للحكومة..الإسبوع المقبل

/688034/الشيوخ-يحيل-اقتراح-النائب-أحمد-الأحمر-لـ-إنشاء-محور-عرضي-بقنا-للحكومةالإسبوع-المقبل

يحيل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ن رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الإسكان والأدارة المحلية والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي بقنا، حيث يستهدف المقترح برغبـة إنشـاء مـحـور عـرضـى بمدينـة قـنـا، وذلك للتيسير على المواطنين في التنقل بين مدينة قنا والمدن الجديدة التابعة لها، وخدمة المشروعات التنموية وذلك للأتي:

بعد محور مدينة قوص مسافة 30كم) عن مدينة فناء تهالك كوبرى دندرة المنشأ من ستينات القرن الماضي. ربط شرق وغرب مدينة قناء خدمـة صـوامع الغلال والأراضى المستصلحة والمنطقة التجارية والاقتصادية ومصـنع الألومنيوم وجامعة جنوب الوادي والمنطقة الصناعية الثانية. المحافظة على الكبـاري المنشأة في القرن الماضى وزيادة عمرها الافتراضـي بـتـوفير طريق بديل السيارات النقل الثقيل ومنع دخولها لمدينة قنا رأى الحكومة -بدراسة المقترح بإنشـاء مـحـور عرضى بمدينة قـنـا وجـد أن أقـرب مـحـور يبعـد شـرقا وغربا يبعـد مسـافـة تقـارب ٢٥ كـم لـذا فـقـد تـم الموافقـة مـن وزارة النقل على إنشـاء المحـور للتغلب على المشاكل المذكورة سابقا. -و جاری عـمـل دراسـة فـنـيـه بـواسـطة إستشـاريين من وزارة النقل للـوقـوف والاستقرار على أحد المقترحات الآتية لتنفيذ المحور: – -توسعة كوبري دندرة القائم بلعفل " حارة مرورية واحدة" ليكون ثلاث حارات مرورية فى كل اتجاه -تنفيذ المحور فى منطقة آخري تبعد عن كوبري دندرة لا تتعارض مع مسار القطار السريع فـور الإنتهـاء مـن الدراسة الفنية والاستقرار على أحـد المقترحين سيتم وضـع مقترح إنشاء المحور في خطة الوزارة قيد التنفيذ الفعلي. رأى الأعضاء ضرورة إنشـاء مـحـور عـرضـي يبـدأ مـن مدينـة قـنـا الجديدة وينتهي بالطريق الصحراوي بطول ۱۲ کم مدينـة قـنـا ستصبح قريبـا مـدينـة مليونيـه والكوبرى الأوحد في المدينة متهالك ويحتـاج إلى تطوير رغبة الأهالي في تطوير كوبرى دنـدره وإنشـاء مـحـور آخـر على النيـل يسهم في حل الكثير من المشكلات التي يتعرض لها المواطنين. رأى اللجنة وتوصياتها بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والأطـلاع علـى نصـوص الدستور والموضوعات ذات الصلة واللائحة الداخلية للمجلـس وكافـة القـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السـيد النائب مقدم الإقتراح برغبة وأعضاء اللجنة وممثلى الحكومة فقد إنتهت إلى الآتي: - - الموافقة على المقترح المقدم من النائب/ أحمـد عبدالماجـد الأحمـر بإنشـاء مـحـور عرضی بمدينة قنا - توصى اللجنـة بسرعة الإنتهاء من الدراسة الفنية التي تقوم بها وزارة الثقـل لـتحـديـد مـكـان تنفيذ المحور

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