منة فضالي تستقبل الربيع بهوت شورت وسط الجليد.. «صور»

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للفنانة منة فضالي عبر موقع انستجرام

ظهرت الفنانة منة فضالي في مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وسط جبال جليدية، مرتدية هوت شورت أسود تحته «كلون» أسود، وقميص باللون الابيض فوقه جاكت باللون الاسود.

وكتبت منة فضالي على الصور: «احيانا لا نحتاج في الحياة كلمات أو نصائح، فقط نحتاج للأحضان لكي تجعلنا نشعر بالتحسن».

منة فضالي تهاجم مخرج شهير لهذا السبب

من ناحية اخرى، كانت خرجت الفنانة منة فضالي لتفجر موقف مسيء لمخرج مغربي يدعى صفاء عيدي بعد امتناعه عن إعطاء صناع فيلمه الجديد والتي وصفتهم بـ “الغلابة”، مستحقاتهم المالية، مناشدة النقابة بضرورة التواصل معهم وإعطائهم حقوقهم.

قالت منة فضالي خلال فيديو بث مباشر بموقع “فيسبوك”: “المخرج صفاء عيدي والمنتج حاتم فاروق أجرو بلطجية في موقع التصوير بعد ما غير الكاست وفريق عمل فيلهم بالكامل، وأي حد بيطالب بحقوقه المالية بيحبسوه وبيضربوه”.

وتاعبت: “وصولنا لمرحلة اننا بناكل فلوس الغلابة، بقينا نبلطج على الصغيرين، عامل راح يطلب فلوسه من صفاء عيدي حبسوه في الأوضة ودخلوا عليه بطلجية”.

وأضاقت مناشدة المسؤلين بمساندة العمال البسطاء الذين شاركو صفاء عيدي في الفيلم، فقالت: “الناس الغلابة راحت قدمت شكوى للنقابة بس معرفوش ياخدو حقهم بسبب ان فلوس الشكوى كتير، بطالب مسعد موسى بالتواصل مع الناس الغلابة عشان ياخدو حقوقهم عشان احنا حياتنا كلها معرضة للخطر بما فيهم هما”.

وكانت قد أوضحت فضالي خلال الفيديو بأنها عرض عليها عمل فني جديد من قبل المخرج المغربي صفاء عيدي، مشيرة إلى أنها وافقت بعدما علمت بمشاركة عدد كبير من زملائها بالوسط الفني في مصر منهم الفنان مجدي كامل، لكن الصدمة كانت يوم التصوير عندما تفجأت بعدد كبير من صناع العمل يطالبون بأموالهم، ولكن بعدها لم تخرج فضالي لتوضيح ما حدث معها ومع المشاركين ف بالعمل الآخرين.