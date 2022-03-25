تاريخ مواجهات مصر أمام السنغال.. قبل اللقاء المصيري

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يتقابل اليوم منتخب مصر مع نظيره السنغال، في تمام التاسعة والنص مساءاً، على ستاد القاهرة ضمن، لقاء الذهاب من المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

وألتقي المنتخبين في 14 مواجهة سابقة فاز فيها المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز السنغال في 5 مباريات، وحضر التعادل في مبارتين.

ويسعى منتخب مصر للفوز على السنغال والثأر منهم، بعد الهزيمة الأخيرة في مأس أمم أفريقيا بالمباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر ضد السنغال عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وتنقل المباراة على قناتي أون تايم سبورتس 1 و2، في خدمة مميزة يقدمونها لمحبي ومشجعي الكرة المصرية.

ويسعي منتخب مصر في تحقيق الفوز في المباراة، وذلك من أجل تسهيل مشوار التأهلي إلي كأس العالم فى قطر.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن معلقين المباراة ستكون كالتالي:

مدحت شلبي الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 1

بلال علام الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 1

أيمن الكاشف الصوتية الأولى - أون تايم سبورتس 2

محمد الكواليني الصوتية الثانية - أون تايم سبورتس 2

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

قائمة حراس السنغال أمام مصر

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"