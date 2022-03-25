/688027/تعرف-على-موعد-وسبب-زيارة-الفنان-العالمي-فاندام-لمصر

يستعد الممثل الأمريكي الشهير فاندام لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة والتي من المقرر أن تكون في يوم 27 من شهر مارس الجاري، وبدأ عدد كبير من الجمهور يتسائل حول السبب خاصة وأنه فنان عالمي يعشقه الملايين.

دوت الخليج يرصد سبب زيارة فاندام لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة

يزور فاندام مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لتصوير بعض مشاهده من فيلمه الجديد بها، وذلك لما تحتويه مصر من معالم أثارية ومناطق فرعونية أثارت انتباه الفنان العالمي، ليحدد مصر كموقع تصوير لفيلمه الجديد دونا عن الدول العربية الأخرى.

جدير بالذكر أن فيلم فاندام الجديد تدور أحداثه حول شخصية مقتبسة من حياته، يتعرض فيها لحادثة سيارة ويفقد ذاكرته، ويواجه شخصيات بادلها العداء في أفلامه السابقة أثناء رحلته لاستعادة ذاكرته.

فاندام في برنامج رامز

وكانت قد انتشرت أنباء في الأيام الماضية بمشاركة فاندام في برنامج رامز جلال الجديدة، وازداد الأمر مع انتشار أنباء أخرى تفيد زيارة فاندام لمصر، ولمن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع حتى الان، ويرجح البعض بأن مشاركة فاندام في برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان 2022، لن يكون كضيف إنما سيكون كمخادع مع رامز جلال.

وتضم القائمة المبدئية لضيوف برنامج رامز جلال الجديد، مجموعة من النجوم في الفن والكرة والإعلام مثل عمرو يوسف، وسنيتيا خليفة، وياسمين صبري، ودرة، والسولية، وهنا الزاهد، وغادة عادل وخالد أنور ومحمد مجدي قفشة ولاعب النادي الأهلي بدر بانون ونجم مسرح مصر محمد أنور وآخرين من النجوم في مصر والوطن العربي.

فاندام ومحمد هنيدي

من ناحية أخرى، كانت قد شهدت الساحة الفنية في الفترة الماضية، مشادات ساخرة بين الفنان العالمي فاندام، والفنان المصري محمد هنيدي، بدأت بمناوشة الاخير له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر عندما نشر صورة له تجمعه بعدد من زملائه، متحديا فاندام، ليرد عليه فاندام مشيرا إلى أنه يقبل تحدي هنيدي وسيزوره في مصر خلال أيام ليتراجع محمد هنيدي عن التحدي بطريقة ساخرة نالت إعجاب الفنان العالمي وعدد من رواد السوشيال ميديا.