/688023/هبلنا-كلنا-نادر-حمدي-وزوجته-يشاركان-في-تحدي-سيرينا-يا-دنيا-مع-أحمد-سعد

شارك الفنان نادر حمدي الجمهور بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء مشاركته هو ومجموعة من الشباب في تحدي أغنية «سيرينا يادنيا»، الذي أطلقه الفنان أحمد سعد منذ أيام.

دوت الخليج يرصد مشاركة نادر حمدي في تحدي أغنية أحمد سعد الجديدة

نشر نادر حمدي فيديو يجمعه بالمطرب أحمد سعد، يرقصان على أنغام أغنية «سيرينا يادنيا»، على طريقة تحدي الفنان أحمد سعد، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «أحمد سعد هبلنا كلنا».

ورغم أن هذا التحدى الذي أطلقه سعد عرض الفنان لسخرية عريمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعدد من نجوم الوسط الفني، الا أنه حقق نجاح كبير له وشارك به عدد من النجوم الآخرين وجمهور الفنان أحمد سعد والذي كان رأسهم كورال روح الشرق، وأسر مصرية بسيطة.

سمية الخشاب تسخر من تحدي أحمد سعد

وكان على رأس الساخرين من المطرب أحمد سعد، الفنانة سمية الخشاب، التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، دون توضيح أنها تقصد بتدونتها أحمد سعد، قائلة: «الحمدلله اللذي نجانا»، وفي تدوينة أخرى، كتبت: «مش قادرة»، مرفقة عدد من إيموشنات الضحك.

أغنية سيرينا يادنيا من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وطرحت ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

أحمد سعد يشارك في السباق الرمضاني 2022 بابتهال ديني ومسلسل

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد سعد في السباق الرمضاني 2022 بعدد من الأعمال المختلفة إذ أنه يستعد لطرح ابتهال جديد يحمل اسم «عاشق نبينا» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بمناسبة شهر رمضان الكريم 2022،

كمل يغني الفنان أحمد سعد في تتر مسلسل توبه، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، دياب ومروة الأزلي.

مسلسل توبة تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، من المقرر عرضه على قناة mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية.