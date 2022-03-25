/688021/كان-بيساعدني-ويشجعني-هكذا-تحدث-محمد-حماقي-عن-الهضبة-عمرو-دياب-بعد-حفل-موسم-الرياض

أحيا الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي أمس الخميس أول حفل يجمعهما وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي وشهد الحفل العديد من اللقطات.

دوت الخليج ترصد لقطات حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

مشاهد من حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

بدأ الفنان محمد حماقي فقرته الغنائية في ختام فعاليات موسم الرياض، وحرص خلال فقرته أن يشعل حماس الجمهور ويقول لهم: “عايزين ختام جامد”.

وحرص حماقي على تهنئة الجمهور السعودي بتأهل المنتخب الوطني لهم، وبعد الانتهاء من غناء مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، قدم الفنان عمرو دياب قبل صعوده إلى المسرح.

حفل عمرو دياب ومحمد حماقي

وتحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”.

حفلات موسم الرياض

ثم صعد الهضبة عمرو دياب إلى خشبة المسرح بأغنية “يا أنا يا لأ”، وقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهما معًا التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بحماس شديد.

جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرًا على خشبة مسرح "أبو بكر سالم" ضمن موسم الرياض الترفيهي، أما محمد حماقي فأحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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ومن ناحية أخرى، يحتفل محمد حماقي مؤخرًا بألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" ويضم فيه 14 أغنية وتعاون خلاله مع عدد من الموزعين والشعراء والملحنين أمثال محمد عاطف، عزيز الشافعي، تامر حسين، أمير طعيمة وآخرين.