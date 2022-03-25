مصر والسنغال.. القنوات الناقلة لمباراة الليلة في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال، من أجل التأهل لكأس العالم 2022 ، وتواجه مصر السنغال ذهابا وإيابا، يومي الجمعة والثلاثاء، في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

موعد مباراتى مصر والسنغال فى تصفيات المونديال

تقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هما ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

أرقام كيروش مع منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

تولى البرتغالي كارلوس كيروش، الولاية الفنية لمنتخب مصر الأول في الثامن من سبتمبر من العام الماضي 2021 خلفًا لحسام البدري ، كيروش قاد منتخب أحفاد الفراعنة في 18 مباراة قبل مواجهتي السنغال ، ونجح كيروش في التفوق وقيادة المنتخب المصري للانتصار خلال 12 مناسبة بنسبة نجاح بلغت 67%، منهم انتصارين عبر ركلات الجزاء الترجيحية ، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي في 4 مباريات منهم مباراتين بركلات الترجيح أيضًا ، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر في ولاية البرتغالي كيروش.