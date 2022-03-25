معارض واجتماعات وزيارات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 83، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 18 إلى 24 مارس الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وأشار الانفوجراف الى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وحضرالاجتماع، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ووائل سعده، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

وخلال هذا الأسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لبحث العديد من الملفات المهمة وفى مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح، كما استقبل وزير الزراعة، ايضا، د.جو بورى مساعد المدير التنفيذى لصندوق التنمية الزراعية الإيفاد والسيدة دينا صالح المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا بالصندوق للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ‏وبحث معهم التحضير لمؤتمر الأطراف للامم المتحدة لتغير المناخ قمة المناخ (COP27) والذى سوف تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

كما وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على عقد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، يفيد بنقل بعض الأراضى والمبانى التابعة لوزارة الزراعة إلى وزارة العدل بقصد المنفعة العامة.

واعلنت وزارة الزراعة، حصول مركز البحوث الزراعية على المرتبة الرابعة ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية على مستوى المراكز البحثية فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تصنيف سيماجو الجديد للمراكز البحثية، كما نفى الحجر الزراعى المصرى ما أثير حول فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية او اجبار المصدرين التقدم له للحصول على شهادة صحة نباتيه قبل التصدير.

كما نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية عن يوم الأم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمركز تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، وبحضور الدكتور حسام شوقى نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، ورؤساء الشعب البحثية، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات، كما شارك المركز فى فعاليات معرض زهور الربيع، الذى احتضنته مدينة شرم الشيخ، للعام الثانى على التوالى، ضمن خطة وزارة الزراعة، للمشاركة فى مختلف المعارض، كما شهد معرض زهور الربيع، توزيع 5000 شتلة زهور ونباتات زينة على الأمهات بالمجان؛ تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انفوجرافا جديدا، بمناسبة احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى بعنوان: "جنوب سيناء".. التنمية ومستقبل الاستثمار الأخضر فى أرض السلام، كما نشر انفوجراف آخر بمناسبة احتفال محافظة المنيا بعيدها القومى بعنوان: المنيا ".. تنمية ريفية متكاملة فى عروس الصعيد.

ونفذ مركز البحوث الزراعية 74 مدرسة حقلية فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية للمحاصيل الشتوية، والثروة السمكية والداجنة، كما نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ندوة إرشادية بسوق المواشى العمومى بمحافظة كفر الشيخ، شارك فيها الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا مدير عام المجازر، والدكتورة هبه مسعود طبيبة الصندوق بإدارة كفر الشيخ.

كما اختتم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، البرنامج التدريبى الدولى لمتخصصين من دولة الكاميرون، كما استقبل المعمل، وفد من سلطنة عمان، حيث تفقدوا أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، كما انهى المعمل دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر المصرى لاستكمال متطلبات مواصفتى الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإداره البيئة ISO 14001، كما استقبل المعمل ممثلى شركتين عالميتين، لمناقشة زيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتوفير احتياجات المعمل لزيادة القدرة الإستيعابية لخدمة أعضاؤه من المنتجين والمصدرين والمصنعيين وتوفير التدريب للمحللين على أحدث طرق تحليل متبقيات المبيدات باستخدام اجهزة LC-MSMS، كما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7000 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.