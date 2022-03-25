متى نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح؟.. نائب محاصيل توشكى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس هانى أحمد الفقى، نائب رئيس فرع المحاصيل فى مزرعة توشكى، خلال حوار فى حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مساحة القمح الموجودة الآن تصل لـ 225 ألف فدان، على أعلى جودة.

وذكر أنه تم تحمير الأرض بالتعاون مع البحوث الزراعية، وتم زراعة محصول القمح، والمتابعة مع مراكز البحوث، وتنفيذ إرشادتهم، والموسم الحالى سيكون الأفضل فى الجودة والإنتاجية، مضيفًا: "مخطط أن تصل إنتاجية الفدان لـ 3 طن، بما يصل لحوالى 20 أردب، بإنتايجة أفضل من الأراضى الأخرى".

وأجاب على سؤال "متى نحقق اكتفاء ذاتى من القمح؟"، وقال: "الاستهلاك المحلى من القمح يصل لــ 21 مليون طن، وهناك تركيز للتوسع الرأسى مع الأفقى مع زيادة الرقعة والزراعية مع زيادة معدلات الإنتاج للفدان فى نفس الوقت، وأساليب الزراعة المستخدمة مختلفة، فى ظل الميكنة، وفى أقرب وقت سنصل إلى الاكتفاء الذاتى".