محمد عبد العزيز: توشكى الخير مشروع يعيد الآمال لتحقيق أمننا الغذائى

وأوضح فى لقاء مع الإعلامى محمد الشاذلى مقدم "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشروع يعيد الآمال لأمننا الغذائى: "جرى دراسة المشروع من قبل مركز الدراسات والتصميمات بكلية الهندسة فى جامعة القاهرة، واشترك فى المشروع 11 شركة مصرية وطنية عملاقة، حتى ننفذ هذا الكم الكبير من الأعمال".
وأضاف: "هذه الأعمال عبارة عن حفر ترع وترفيق مواسير وخطوط الرى التى تغذيب المناطق الزراعية، بالإضافة إلى الطرق والمدقات، وذلك بمشاركة 5 آلاف شخص ما بين المهندسين والعمال والفنيين تحت إشرافنا وتصميماتنا وتصميمات كلية الهندسة".
وتابع: "المياه جايه من مفيش توشكى، وعملنا ترعتين، لمنطقة الـH والـD بطول 19.8 كم، وترعة أخرى منطقة الـE بطول 18.2 كم، وإجمالى الأطوال المنفذة 38 كم ترع، وحفرنا 9 ملايين متر مكعب لعمل ترعتين، وجرى تبطينهما منعا لوجود أى هدر فى المياه بنحو 780 ألف متر مسطح خرسانات".
وأردف:"بالنسبة إلى طلبمات المياه، كان هناك مشكلة كبيرة فى الحصول عليها من الخارج بسبب أزمة كورونا والتوقفات التى أعقبتها، وهو ما جعلنا نستورد معداتها والمواد الداخلة فى تصنيعها بالطائرات، لا المراكب، للحصول عليها فى أسرع وقت".
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