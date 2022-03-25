الزراعة: نستهدف 740 ألف فدان فى توشكى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الششتاوى، مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الرى فى توشكى، إنّ مشروع توشكى حصل على قبلة الحياة بسبب التعليمات الرئاسية باستكمال تنفيذه، فقد كان الهدف هو التغلب على العائق الصخرى: "كنا بنشتغل 24 ساعة فى اليوم، فى أكثر من مناوبة وفريق، حتى ندخل أكثر مساحة ممكنة لزراعة القمح، وجرى إضافة 150 ألف فدان.





وأضاف الششتاوى، فى لقاء مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامى محمد الشاذلى: "المستهدف هو الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى 160 كم فى مشروع توشكى، والوصول بالمساحاة المنزرعة إلى 740 ألف فدان". وتابع مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الرى فى توشكى، أن هذا المشروع لم يكن ليخرج بهذا الوضع لولا إمكانيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وخبرات وزارة الرى. وأردف: "أتمنى أن نحقق المستهدف بحلول موسم القمح المقبل، ولا خوف أو خطر على مصر بسبب المشروعات القومية التى تشهدها البلاد على غرار مشروع توشكى".

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