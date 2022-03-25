جولات ميدانية وتسليم وثائق تكافلية.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلم وزير القوى العاملة خلال الأسبوع الجارى 21005 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة و204 عقد عمل لـ " قادرون باختلاف " فى 3 محافظات، و30 عقد للمتدربات و12 ماكينة لأوائل الخريجات و55 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا، ويكرم 86 أما و12 موظفة مثالية بمناسبة عيد الأم، ويدعو لضرورة التكاتف جميعا لمواجهة الأزمة الدولية الحالية فى إطار حضوره لمجلس جامعة الزقازيق، وتوفير 6431 فرصة عمل فى 17 محافظة من خلال نشرة التوظيف الدورية، وقبول طلبات التدريب المجانى لشباب الخريجين تمهيدا للتعاقد معهم كمدربين، وتعيين 9 آلاف و607 شابا منهم 164 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة البحيرة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وتوزيع وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة.

وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة فى مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

فى مستهل كلمته أعرب الوزير عن سعادته لتواجده فى محافظة البحيرة مقدما الشكر للمحافظ على هذه الاستضافة،مقدما التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم، مؤكدا أن المراة المصرية لها كل التقدير والاحترام، لدورها بالغ الأهمية فى الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ماهو نافع لأسرتها وبلدها.

وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلا من 100 ألف جنيه فى العام الماضى، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وقدم المحافظ الشكر للوزير على ما تلقاه المحافظة من الحظ الوفير من الملتقيات والدورات التدريبية لرفع مستوى القدرات المهنية لشبابها.

وقال: إن المحافظة منذ تولى الرئيس السيسى وهى تذخر بالعديد من المشروعات القومية، والبنية التحتية، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى بلغت نحو 132 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه، أسفرت عن إيجاد 90 ألف فرصة عمل، متمنيا مزيد من الرخاء والنماء لمصر.

وفى نفس السياق قال عبد الرسول إن المديرية قامت بتوفير 5569 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والزراعة والصيد، وتستهدف فى المرحلة المقبلة تحقيق معدلات أعلى من التأمين على تلك العمالة.

وسلم وزير القوى العاملة فى إطار زيارته للمحافظة، 40 عقد عمل لـ"قادرون باختلاف"، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون باختلاف"، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم باعتبارهم شركاء المجتمع، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن فى أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.

وقال الوزير إن الـ "قادرون باختلاف" دائما وابدا فى قلب الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسى تعطينا مثالا يحتذى به فى التعامل مع هذه الفئة التى تستحق كل التقدير والاحترام لما لديهم من إرادة وإصرار على تحقيق النجاح.

وأشار الوزير إلى أن كل مسئولى الدولة يعملون فى نفس الوقت بآلية متناغمة لتحقيق الرعاية للقادرين باختلاف وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، مؤكدا أنهم لديهم من العطاء والإبداع ما يفوق الآخرين فى كثير من الأحيان.

ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن البحيرة قدمت فى الفترة من 2018 إلى نهاية فبراير 2022 8015 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الرعاية لهم.

كما زرع وزير القوى العاملة خلال الزيارة 100 شجرات ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر فى إطار مبادرة "هنجملها"، فضلا عن الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخى المقرر انعقاده آخر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، ومن المقرر استكمال زراعة 1000 من الأشجار المثمرة على مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة، وذلك إطار المبادرة والتى انطلقت على مستوى الجمهورية.

وشهدت جولة وزير القوى العاملة بمحافظة الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب تسليم 4649 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور أحمد عبدالهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفى مستهل كلمته هنأ الوزير الحضور بالأيام المباركة التى نعيشها اليوم متمنيا من الله أن يبلغنا شهر رمضان الكريم بالخير واليمن والسعادة، مقدما الشكر للمحافظ على الدعم المقدم لمديرية القوى العاملة فى كافة الأعمال التى تقوم بها لخدمة العمال فى كل القطاعات.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بضرورة تكثيف العمل على حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة لشمولها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية التى توفرها المديرية للمسجلين على المنظومة بها، خصوصا العاملين بقطاع الزراعة داخل المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة التى تملك قاعدة بيانات خاصة بكل المزارعين فى المحافظة من خلال منظومة كارت الفلاح.

وأشار سعفان: جئنا إلى محافظة الشرقية تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

كما قام الوزير والمحافظ خلال الزيارة بتسليم 144 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، وأكد سعفان أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كل الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهنى، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال فى بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.



وأعرب الوزير فى مستهل كلمته عن بالغ سعادته لتواجده فى محافظة الشرقية وسط العمال، مؤكدا أن الوزارة على مستوى كافة المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل.

وقال الوزير إن توفير فرص العمل لذوى القدرات الخاصة هو واجب وفرض على الوزارة كحق لها، وأكد عليها القانون الخاص بتلك الفئة، مما يدفعنا جميعا لبذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لتوفير مزيد من فرص العمل وأوجه الرعاية لتلك الفئة من خلال الوزارة ومديرياتها.

واقترح الوزير ضرورة عمل منصة لحصر وتسجيل شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، وابتكار أفكار جديدة للعمل بسرعة فى إنشاؤها، بالتعاون مع جامعة الزقازيق وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتى تعمل على توفير بيانات واضحة وحقيقية عن جميع المنشآت الموجودة داخل نطاق المحافظة وعدد العمال بها، وتنفيذ النسبة المقررة من القانون لعمل ذوى القدرات بها ضمن نسبة 5 % من إجمالى العمال بتلك الشركات.

وواصل وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث زار خلالها محافظة قنا- بعد أسوان - وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.ط

وكانت المحطة الثانية - بعد أسوان- زيارة الوزير لمحافظة قنا، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار شهد وزير القوى العاملة، ومحافظة قنا اللواء أشرف الداودى، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الثالث بالمحافظة الذى عقد فى مصنع أسمنت قنا، بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وحسام طلبة، وعبدة هاشم، ومحمد عبد الوهاب مديرو مديريات القوى العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

وفى مستهل كلمته أبدى الوزير سعادته بوجوده فى محافظات الصعيد التى تتمتع دون غيرها من محافظات الجمهورية بالعراقة والاصالة بين أهلها، مقدما الشكر للمحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة على استضافة فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية والذى لم يصبح احتفالا عادى وإنما أصبح احتفالية كبرى تشمل كل فعاليات القوى العاملة من عمالة غير منتظمة وتوفير فرص عمل لذوى القدرات الخاصة والتدريب المهنى على مستوى المحافظة.

كما هنأ الوزير المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة والحضور وأعضاء مجلسى النواب والشيوح، بقرب حلول شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير والسلامة والبركات، كما هنا المرأة المصرية صاحبة الدور العظيم فى بناء الأسر والمجتمعات تزامنا مع تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بالأمس، ذلك التكريم التى تستحقه عن جدارة، لافتا إلى أن الرئيس أصدر توجيهاته للقوى العاملة فى تلك الاحتفالية بالاهتمام الشديد بالمرأة فى كل ملفات عمل الوزارة فى الفترة القادمة من كل النواحى.

من جانبه رحب المحافظ بالوزير مقدما الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة من أجل حماية العمال وضمان سلامتهم بأماكن العمل فى القطاعات المختلفة، وكذلك توفير مزيد من فرص العمل للشباب وكذلك فرص التدريب المهنى كما رحب بالسادة الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والعمال وخريجى مراكز التدريب المهنى بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أن السلامة والصحة المهنية هى أحد ركائز التنمية المستدامة وذلك لاهتمامها بالعامل وتوفير بيئة عمل امنة وصحية، لذا وجب على جميع الشركات تدريب العاملين لديها على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة بها كسلوك يومى وليست تعليمات فقط.

كما سلم وزير القوى العاملة، وبرفقته محافظ قنا 10787 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة فى المحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه خلال الجولة الميدانية لمحافظة قنا ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة قنا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

وقدم الوزير الشكر للمحافظ على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة من خلال تدريب مهنى متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.

وسلم سعفان، والمحافظ 20 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، فضلا عن 30 عقد للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة، و12 ماكينة خياطة لأوائل الخريجات المتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بقفط والوحدة المتنقلة، كما وزع 55 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة، وذلك خلال زيارته للمحافظة فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 5 شهادات تقدير للقائمين على تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية الثالث للعاملين بمديرية القوى العاملة بقنا، والذى عقد بشركة مصر للأسمنت بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهنى، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال فى بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.

كما أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الحكومة المصرية أصدرت قرارات عاجلة لمواجهة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على المجتمع الدولى وليس المحلى فقط، وذلك لصالح المواطن المصرى، لتخفيف حدة أرتفاع سعر الدولار والبترول والفوائد البنكية على المواطن، وطرح السلع الغذائية بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء فى الأسواق.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة ترشيد النفقات الخاصة والعامة لمواجهة تلك الأزمة مع توعية المواطنين بالأزمة وكيفية مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير القوى العاملة،، فى الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسرى نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات، بحضور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، كرم وزير القوى العاملة فى الاحتفال السنوى الذى تقيمه وزارة القوى العاملة بمناسبة عيد الأم 86 أما مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومجلة العمل التى تصدر عن الوزارة، حيث وصل عدد المكرمات للأم المثالية من ديوان عام الوزارة 31 أما، ومن المديريات والمركز القومى ومجلة العمل 55 أما، فضلا عن 12 موظفة مثالية بالوزارة والمجلة.

جاء ذلك وسط الهتافات والزغاريد، بعد أن ترجل الوزير من على منصة الاحتفال ليقدم للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالى لكل أم،وموظفة مثالية، مشيدا بدورهن العظيم مع أبنائهم والمجتمع فى تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطن بأكمله، مؤكدا أن تكريم الأمهات فى هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزى لكل من ساهمت فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها وتأكيدا على أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلا على تحضره وعاملا أساسيا فى تقدمه، كما يعطى للشباب القدوة عما يجب أن تكون عليه الأسرة تأكيدا لمنظومة القيم فى المجتمع.

وفى مستهل كلمته، هنأ وزير القوى العاملة السيدات الحضور والمراة المصرية بيومها العالمى، مؤكدا دور المرأة فى كافة المجتمعات، وحرصها على بناء مستقبل أسرتها وتحقيق أفضل المكانات لأبنائها، وكذلك حرصها على استقرار وأمن وطنها بوجودها فى كافة أحداثه الوطنية.

ووجه الوزير تحية تقدير لكل أم مصرية ضحت من أجل أبناءها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطى للأم حقها ولا يوفيها قدرها، كما وجه الوزير تحية تقدير واحترام لوالدته داعيا الله أن يحفظها ويحفظ كل أم مصرية.

وأكد وزير القوى العاملة أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم، وأنها فى سبيل تقدم وطنها قدمت وتقدم الكثير من التضحيات.

وأشار الوزير، إلى أن المرأة شاركت فى صنع تاريخ الدولة المصرية من قديم الزمان، وحرصت على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية فى أول الصفوف، للإدلاء بصوتها من أجل تقدم الوطن ورفعته، والمضى بسفينة التنمية إلى وجهتها الآمنة والمستدامة لكافة الأجيال القادمة.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجارى فى النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 17 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وبنى سويف، والبحر الأحمر.

وبدأت وزارة القوى العاملة من 27 مارس 2022 وحتى استيفاء العدد المطلوب، فى قبول طلبات التدريب المجانى على 3 برامج متخصصة من خريجى كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم،والبدء فى التدريب المجانى أونلاين بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز".

وأوضح وزير القوى العاملة أن التدريب سوف يتم فى مجالات

AutoCAD- CAD MASTERS

Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS

Fusion360-Furniture Design- CAD MASTERS

، مشيرا إلى أنه على الراغبين فى التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمى عبر الرابط التالى: https://trmom.manpower.gov.eg/

ويشترط فى المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسى اليدوى وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلى.

وقرر وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، حتى الخميس الموافق 24 مارس الجارى، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط فى المتقدمات من الممرضات "اناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

كما أعلن وزير القوى العاملة أن 24 مارس الجارى هو آخر موعد للتقدم بالطلبات والمستندات لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوى الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، ولن تقبل الطلبات التى ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوى العالى (الدرجة العليا) وهى: رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الاستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال الوزير: إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفى لدرجة مدير عام تتمثل فى الإدارات العامة: تخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

وقامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بتنفيذ برنامج تدريبى لـ 36 مستفيد من الموظفين والمتطوعين فى المناطق المستهدفة للأسقفية من مناطق القاهرة، والإسكندرية، وبنى سويف، والمنيا، وذلك على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الأمن فى حالات الطوارئ.

جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الارثوذكسية والذى وقعه قداسة البابا تواضروس الثانى بصفته بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، إيمانا بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة أفراد الشعب المصرى والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

كما احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بيوم العطاء والتميز "عيد الأم " كرمت 57 أما مثالية، فضلا عن عدد من قدامى الأمهات اللائى خرجن على المعاش، فى يوم الوفاء ورد الجميل لمن حملت وربت وأدت رسالتها كاملة وقدمت أبناء قادرين على حمل لواء هذا الوطن ليظل خفاقا فى مقدمة الأمم والشعوب.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن هذا التكريم يأتى فى إطار احتفالات الدولة باليوم العالمى للمرأة والذى يتزامن مع عيد الأم المصرية، وفى ضوء وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة الاحتفاء بالمرأة المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقدم مدير المديرية للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن بعض الهدايا العينية لكل أم،وموظفة مثالية، نقلا لهم تهنئة وزير القوى العاملة بعيدها ويومها العالمى، وتأكيده على دعم الدولة الكامل لها فى أداء دورها الفعال فى المجتمع وحرصها على بناء أولادها، وكذلك تفانيها فى أداء دورها ومشاركتها فى كل الأمور حرصا منها على وطنها الأكبر مصر.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 9 آلاف و607 شابا منهم 164 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة سوهاج، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والغربية، وقنا، بلغت 619 ألفا و396 جنيها، والتفتيش على 3659 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 7919 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7919 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل مشاركة مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادى المصرى فى دبى احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب بمنحها درع من النادى المصرى لمشاركتها الاحتفالية، فضلا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية على مساهمتها فى خدمة أبناء الجالية.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إنه تم على هامش الاحتفالية اللقاء مع أبناء الجالية والسماع لطلباتهم ومقترحاتهم وتم منحهم أرقام تليفونات المكتب للتواصل والمساعدة فى أى مشكلة أو تذليل العقبات وبما لا يخالف الإجراءات وقانون الدولة.

واختتم بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى السعودى المعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، ويترأس الاجتماع عن الجانب المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودى ماجد بن عبد الله القصبى، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الفعاليات قد عقدت اجتماعاتها بفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسئولين برئاسة إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصرى، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودى.

وقد تم متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة التى استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضى، والتى تضمنت تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أى تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

وأخيرا تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالدوحة يفيد أن وزارة العمل بدولة قطر أغلقت 24 مكتب لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الإستقدام، وأحكام القانون.

وقال الملحق العمالى خالد فتحى الديهى رئيس مكتب التمثيل العمالى بدولة قطر: إن وزارة العمل القطرية أكدت أنها ستستمر فى تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام مراقبة التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل.