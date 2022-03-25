الزراعة: أراضى توشكى لها طبيعة خاصة.. والمحاصيل تنمو أسرع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الششتاوى مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الرى فى توشكى، إنّ توشكى لها طبيعة خاصة، إذ أنها أرض خصبة وبكر، والمحصولات فيها تنمو أسرع نتيجة دفء الجو، وهذا الأمر كان دافعا لتدشين محطة عملاقة على بحيرة ناصر تصرف نحو 25 مليون متر مكعب فى اليوم.





وأضاف الششتاوى، فى لقاء مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامى محمد الشاذلى: "المحطة العملاقة تستهدف تغذية الفروع الأربعة فى توشكى، وكانت البداية من استهداف استصلاح 400 ألف فدان، ومع تطور الوقت فى أخر 28 سنة قوبل بعوائق كثيرة، أهمها العائق الصخرى على فرع 4، وكان عبارة عن جبل طوله 10 كم، وأوقف تطور المشروع، لكن القيادة السياسية أصدرت توجيها منذ سنة ونصف باستكمال المشروع استقراءً للواقع الذى نعيشه الآن".

وتابع: "كان هناك تعاون مثمر بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الرى، لتفجير العائق الصخرى، وبالفعل تم شق الترعة فيه وتبطينه، والآن نستكمل باقى المشروع، حيث نرفع تصرفاتنا المطلوبة من بحيرة ناصر عن طريق المحطة العملاقة، وتنقل المياه إلى ترعة الشيخ زايد بطول 50 كم وتمر تحت مفيض توشكى، ويتفرع الدليل إلى دليل 1 و2 ودليل 3 و4".

وأكد مدير عام تنفيذ المشروعات بوزارة الرى فى توشكى: "نستهدف نحو 160 كم فى دليل 3 و4، نفذنا 40 كم من خلال البروتوكولات السابقة، وهناك بروتوكول مزمع تجهيزه لاستكمال بقية المشروع".